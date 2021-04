The Voice 2021 – En exclu, pour les KO, Arthur chante "Lose Yourself" de Eminem

Ah, Arthur… Ce talent a le don de faire se lever les coachs à chacune de ses prestations. « Sex on fire » du groupe Kings of Leon aux auditions à l’aveugle. « Under pressure » le duo de Queen et David Bowie pour les Battles. Pour ce premier KO, Arthur s’apprête à montrer toute l’étendue de ses capacités vocales en interprétant un titre de Eminem « Lose yourself ». Marc Lavoine lui avait demandé de l’audace. Et il en faut de l’audace pour interpréter un titre où finalement on chante peu. Un morceau qui a du sens pour notre talent. Cette chanson parle de la volonté de s’en sortir, d’avoir l’opportunité. Arthur est musicien. Et en ces temps troubles, il est livreur de pizza, pour gagner sa vie, en attendant des temps meilleurs… Une opportunité. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.