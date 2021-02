The Voice 2021 – Eolya chante un chant traditionnel irlandais

Eolya tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un chant traditionnel irlandais. Eolya vit à Anglet. Il découvre la musique lors d’un voyage sur une île du Nicaragua, dans une communauté amérindienne qui vit de façon traditionnelle. Le jeune homme a alors une révélation intérieure et musicale, et se dit qu’il veut faire ça de sa vie. Eolya se présente sur la scène des Auditions à l’Aveugle avec un didjeridoo, instrument aborigène et une vielle à roue, instrument médiéval. Le jeune homme veut partager la musique traditionnelle et faire perdurer le côté : « homme orchestre » - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.