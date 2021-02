The Voice 2021 – Eolya donne un cours de musique à Vianney

Eolya veut partager la musique traditionnelle et faire perdurer le côté : « homme orchestre », ça tombe bien ! Vianney veut tout essayer. Avec plus ou moins de réussite - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.