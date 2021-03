The Voice 2021 - Exclu, samedi soir, Silvio Ilardo chantera "J’envoie valser" de Zazie

En savoir plus sur Zazie

Silvio Ilardo chantera samedi, sur le plateau de The Voice, « J’envoie valser » de Zazie. Notre talent a d’abord été un professionnel en danses latinos- américaines. Après de gros résultats en championnat, il commence à danser pour d’autres pays en Europe et dans le monde. Mais le jeune homme se sent seul et c’est ainsi que la musique entre dans sa vie. Avec les difficultés liées à la danse, l’éloignement avec sa famille et ses amis, Silvio se réfugie dans l’écriture de chansons. Véritable révélation pour lui, il décide d’arrêter la danse pour se consacrer à la musique. Participer à the Voice est un gros challenge pour Silvio qui n’a jamais repris les chansons des autres. Samedi soir, il interprètera « j’envoie valser » de Zazie. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1