The Voice 2021 - [FUN] - BOUM ! La gamelle de Julien

Ca y est ! Les Battles sont terminées. Les talents volés peuvent exulter. Ils sont sauvés. Stellia Koumba, Anik, Julien et Anaïd. B ne peuvent contenir leur joie. Julien, euphorique veut embrasser la photo de son coach et rate la marche. Rendez-vous samedi 17 avril pour les KO. The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.