The Voice 2021 – Giada chante "Je suis malade" de Serge Lama (Cross Battles)

Serveuse dans un bar en Italie, Giada espère changer de vie grâce à l’aventure The Voice. Son timbre éraillé et sa voix puissante ne cessent d’épater les coachs depuis son arrivée. Prenant confiance en elle, Giada continue de dévoiler sa personnalité et choisit pour les Cross Battles, d’interpréter « Je suis malade » de Serge Lama. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.