The Voice 2021 – Giada chante "Never Enough" de The Greatest Showman (KO)

Elle s’appelle Giada. Son timbre de voix éraillé impressionne les coachs depuis le début de la saison. Arrivée sur la pointe des pieds, Giada prend peu à peu confiance en elle. Fière de son parcours, Giada a décidé, ce soir, de se lancer un nouveau défi, interpréter un titre de la BO The Greatest Showman : « Never enough ». Un titre qui ressemble à son histoire. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.