The Voice 2021 – Giada chante "Somebody to love" de Queen (Demi-finale)

Ce soir, pour sa demi-finale, Giada a décidé d’interpréter un titre résolument pop du groupe anglais Queen : "Somebody to love". Serveuse dans un bar et professeur de sport en Italie, Giada souhaite changer de vie grâce à The Voice. Son timbre éraillé et sa voix puissante sont devenus sa signature. Seront-ils suffisants pour plaire au public, seul juge ce soir. Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.