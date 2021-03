The Voice 2021 - Giada VS Tom Ross chantent "Requiem pour un fou" de Johnny Hallyday

Pour cette toute première battle de la saison, on retrouve deux monstres de l’équipe de Florent Pagny : Giada et Tom Ross. Souvenez-vous ! Giada avait séduit l’ensemble des coachs avec sa reprise de Richard Cocciante « Il mio Rigufio ». Quant à Tom Ross, l’artiste d’expérience qui avait interprété le méchant dans la comédie musicale « Roméo et Juliette ». il avait séduit Florent Pagny et Marc Lavoine avec sa reprise de Radiohead , « Creep ». Ensemble, pour cette première battle, ils reprennent un titre fort de Johnny Hallyday « Requiem pour un fou ». Une battle de dingue qui laisse Florent Pagny plus qu’indécis. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.