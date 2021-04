The Voice 2021 – Jaja chante "I am what I am" de Gloria Gaynor (KO)

Le nouveau talent de la team Amel qui se présente possède un potentiel vocal très impressionnant. « C’est un Divo, le masculin de la Diva ». Mais pas seulement, Jaja est un rayon de soleil qui profite de bonheur de pouvoir participer à the Voice. Ce soir, il a décidé d’interpréter un titre de la Diva disco « I am what I am » de Gloria Gaynor. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.