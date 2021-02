The Voice 2021 - Jaja chante "Nessum Dorma" de Puccini (Version Aretha Franklin)

Il s’appelle Junior-Arnold Mulongo, mais il préfère qu’on le surnomme Jaja. Il a 34 ans et chante depuis toujours. Lors du premier confinement de 2020, le jeune homme commence à chanter à son balcon. Devant l’enthousiasme de ses voisins, il recommence le soir suivant puis tous les soirs pendant 2 mois. Grâce aux vidéos sur internet, il se fait repérer par les équipes de casting. En participant à The Voice, Jaja veut faire plaisir à sa maman qui vit au Canada et qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années. Il a décidé une chanson pas simple à interpréter : Nessum Dorma de Puccini, mais version Aretha Franklin. Les coachs seront-ils sensibles à cette voix si particulière ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.