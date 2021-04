The Voice 2021 – Jaja VS Julien chantent « Le blues du business man » de Daniel Balavoine

Battle de ténors en perspective dans la team Amel Bent avec d’un côté Jaja, repéré grâce à ses chansons au balcon lors du premier confinement et de l’autre, Julien, ce jeune homme timide mais persévérant. Souvenez-vous, lors des auditions à l’aveugle Jaja avait remporté l’adhésion des coachs avec sa reprise puissante et charismatique de « Nessum Dorma » de Puccini version Aretha Franklin. Quant à Julien, sa reprise de « Caruso » de Luccio Dalla lui permet de dévoiler l’étendue de sa puissance vocale. Ensemble, ce soir, ils vont interpréter un titre de Daniel Balavoine : « Le blues du business man ». Qui sortira vainqueur ? Quel talent sera sauvé par Amel ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.