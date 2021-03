The Voice 2021 - Jérémy chante "Adieu Monsieur le Professeur" de Hugues Aufray

Jérémy chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « Adieu Monsieur le Professeur » de Hugues Aufray. Jérémy chante depuis toujours et est fan de variété française comme Jacques Brel, Charles Aznavour ou encore Vianney. Pour lui, la musique n’a qu’un but: délivrer un message. Il chante et écrit ses propres textes depuis le collège. Aujourd’hui le jeune homme est barman-serveur mais rêve de devenir un grand chanteur de variété française. Passionné de nature, cette dernière est une source d’inspiration pour lui et il y passe le plus de temps possible. Pour Jérémy, The Voice est le plus grand concours de chant et il se présente sur la scène avec un titre fort : « Adieu Monsieur le professeur », pour dire merci aux enseignants. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1