The Voice 2021 - Jessie Will chante "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Jessie Will chante un titre de Céline Dion : « Pour que tu m’aimes encore ». A l’âge de 4 ans, ses parents divorcent et le jeune garçon reste avec sa maman. Seulement à 6 ans, n’ayant plus les moyens financiers pour s’occuper de lui, sa maman le place en foyer. C’est à ce moment-là que Jessie commence à chanter. La musique le rend heureux et depuis, il n’a jamais arrêté. Fort de tout ce qu’il s’est passé dans sa vie, le jeune homme est déterminé à vivre de sa passion. Aujourd’hui, sa maman est avec lui et il veut lui montrer qu’il l’aime. Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1.