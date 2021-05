The Voice 2021 – Jim Bauer chante "Aline" de Christophe (Cross Battles)

Auteur-compositeur, Jim Bauer participe à The Voice pour passer de l’ombre de la lumière. Sa mission est accomplie, chacune de ses performances à révéler qu’il était un incroyable interprète et homme de scène. Ce soir, Jim Bauer veut envoûter le public en interprétant « Aline », chanson du regretté Christophe, disparu il y a un an. Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.