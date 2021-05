The Voice 2021 – Jim Bauer chante "Cry me a river" de Justin Timberlake (Demi-finale)

Pour sa demi-finale, Jim Bauer a décidé de renouer avec ses premiers amours, avec un titre de Justin Timberlake : « Cry me a river ». Celui qui n’a eu de cesse de surprendre les coachs avec des prestations incroyables (Tout le monde se souvient de son interprétation folle de « Tata Yoyo » d’Annie Cordy) va-t-il réussir ce nouveau challenge ? Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.