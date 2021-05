The Voice 2021 – Jim Bauer chante son titre original "Cross Roads" (Finale)

Pour sa finale, Jim Bauer va avoir la chance de présenter au public et d’interpréter un titre de sa composition : « Cross roads » écrit il y a trois ans. Une nouvelle facette de son incroyable talent. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.