The Voice 2021 – Jim Bauer chante "Tata Yoyo" d’Annie Cordy (KO)

Pendant longtemps, Jim Bauer a mis ses qualités au service d’autres artistes. Puis un jour, il a décidé de se jeter lui-même dans l’arène. Pour ce nouveau KO, Jim Bauer a voulu surprendre. Sa marque de fabrique, s’amuse-t-il à dire. Il a décidé de chanter un titre d’Anny Cordy : « Tata Yoyo » qu’il prend complètement à contre pied. D’ailleurs, même son coach ne connait le titre que Jim va interpréter. Marc Lavoine va la découvrir en direct. Va-t-il adhérer ? Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.