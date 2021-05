The Voice 2021 – Jim Bauer chante "Tout va bien" d’Orelsan (Finale)

Il manquait une corde à son arc de talents : le rap. Il le comble ce soir en choisissant un titre du rappeur Orelsan : « Tout va bien ». Jim Bauer sait tout faire et tout chanter. Il le prouve une nouvelle fois ce soir, lors de la finale. Jim Bauer sera-t-il sacré The Voice 2021 par le public ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.