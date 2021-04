The Voice 2021 – Julien chante "Ca pleure aussi un homme" de Ginette Reno (KO)

Sa voix puissance et son histoire ont conduit Vianney à le voler à Amel Bent. Julien revient de loin. Déjà deux participations à l'émission. Recalé une première fois, Julien n'a pas baissé les bras et aujourd'hui, il se présente, aux KO, avec un titre de Ginette Reno « Ca pleure aussi un homme ». Un choix familial, presque filial : « C'est la chanson de ma famille ».