The Voice 2021 – Julien chante "Caruso" de Lucio Dalla

Julien interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Lucio Dalla : « Caruso ». Pour Julien, issu de la communauté des gens du voyage, la musique est une histoire de famille. Depuis l’âge de 6 ans, le jeune homme chante de l’opéra avec son papa, son idole. Fan de rap et d’opéra, Julien se consacre aujourd’hui entièrement à la musique. La saison dernière, il participe à The Voice mais aucun coach ne se retourne. Il décide alors de bosser encore plus pour être prêt cette année. Julien revient sur la scène de The Voice en interprétant « Caruso », pour montrer sa puissance vocale; il a une voix de ténor. Le jeune homme chante pour sa famille et veut la rendre fière. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1