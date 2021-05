En savoir plus sur Julien Clerc

Après avoir fêté ses cinquante ans de carrière, Julien Clerc est devenu, en saison 8, coach de The Voice, aux cotés de Jenifer, Soprano et Mika. Il revient ce soir chanter un de ses derniers titres :"Emmène-moi". The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1.