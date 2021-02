The Voice 2021 – Julya chante "Unstoppable" de Sia

En savoir plus sur Karine Ferri

Sur la scènde de The Voice, Julya interprète "Unstoppable" de Sia. Julya est une jeune fille de 20 ans résidant en région parisienne. Pour elle, la musique a été une échappatoire lors des années collège pour fuir le harcèlement et les moqueries liées à son surpoids. Chanter lui a permis de s'accepter de se prouver qu'elle valait quelque chose. Julya est plus que jamais déterminée et compte bien le prouver en chantant « Unstoppable » de Sia devant les coachs de The Voice !