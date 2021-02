The Voice 2021 - Kay chante "I love you" de Billie Eilish

En savoir plus sur Karine Ferri

Kay a deux plans dans la vie : devenir chanteuse ou hôtesse de l’air ; elle suit d’ailleurs aujourd’hui une formation pour l’être, en parallèle de sa passion pour la musique. Depuis toujours, Kay rêve de se retrouver sur la scène de The Voice sans jamais oser se présenter au casting. Il est temps de tenter sa chance. Ce soir, la jeune fille a décidé de chanter un titre de Billie Eilish « I love you ». Quoiqu’il arrive, elle vivra cette aventure comme une expérience inoubliable. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.