The Voice 2021 – Kay chante "Je te rends mon amour" de Mylène Farmer (KO)

Kay est la dernière artiste de la Team Vianney à se présenter ce soir. Vianney a déjà offert ses 4 places disponibles pour les cross battles avant le passage de Kay, mais notre talent a toutes ses chances. Elle a décidé d’interpréter « Je te rends mon amour » de Mylène Farmer. La magie des auditions à l’aveugle sera-t-elle encore au rendez-vous ? Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.