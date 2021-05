The Voice 2021 – Kendji Girac et Soolking chantent "Bebeto" (Finale)

Kendji Girac revient ce soir sur la scène qui l'a révélé il y a sept ans déjà pour interpréter un de ses derniers titres en duo avec Soolking : "Bebeto". Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.