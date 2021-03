The Voice 2021 - Kentin chante "Into the unknown" de Panic! At the disco

Kentin se présente aux auditions à l'aveugle avec un titre de Panic! At the disco : "Into the unknown". Parviendra-t-il à faire se retourner les coachs Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny ?- Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1