The Voice 2021 - La règle des KO, on vous explique tout

Après 7 soirées d'auditions à l'aveugle et 3 soirées de Battles, place aux KO, deux soirées où les talents reprennent "le contrôle" en choisissant eux-mêmes le titre de la chanson qu'ils vont interpréter. Ensuite, vous connaissez la règle. Le coach buzze et le talent peut espérer continuer l'aventure. Il ne buzze pas et le talent est éliminé. Avec une évidence, le coach ne pourra emmener que 4 des 8 talents encore en lice vers une nouvelle étape : les cross-battles.