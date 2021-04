The Voice 2021 – La semaine prochaine, les cross-Battles, une nouvelle étape décisive

C'est la grosse nouveauté de la saison. Une nouvelle étape à la mécanique imparable. Deux talents chanteront sur la scène en face à face... Mais ils n'appartiendront pas à la même équipe. Les 101 spectateurs présents en plateau voteront pour leur vainqueur. Une étape qui pourrait avoir des répercussions incroyables pour la suite de l'aventure car un ou plusieurs coachs pourraient se retrouver sans talents. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.