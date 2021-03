The Voice 2021, la Suite - Auditions à l'aveugle (Emission 4)

Pour cette saison 2021, Nikos Aliagas et les quatre coachs débriefent le prime-time dans un "Late show" à l'américaine. Dans un nouveau décor, Nikos mène les discussions, voire "les débats", avec les coachs dans une proximité et une franchise inédite. Les talents visionnent également leur audition à l’aveugle et des images exclusives qu’ils commentent tout spécialement pour le Late Show. Au programme également, les coulisses de l'émission, la story de la semaine, et des invités qui viennent chanter sur la scène de THE VOICE. On y retrouvera des artistes tels que Abi, Pascal Obispo, Claudio Capéo, Patrick Fiori, Alliel, Poupie, Kendji Girac et Dadju.