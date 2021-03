En savoir plus sur Poupie

Pour cet avant-dernier "Late Show" des auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison, Nikos accompagné des quatre coachs ont débriefé de la soirée et des talents nouvellement accueillis. Avec, comme toujours, des images drôles et inédites. En invitée : Poupie, le talent de la saison 8 de The Voice est venue présenter son nouveau titre.