The Voice 2021, la Suite - Auditions à l'aveugle (Emission 7)

Pour ce dernier Late Show de la saison, Nikos et les quatre coachs ont débriefé des derniers talents sélectionnés ce soir. On découvrira les meilleurs moments de ces sept soirées des Auditions à l’aveugle, Et c’est Kendji Girac et Dadju qui viendront chanter leur dernier titre : « dans mes bras ». The Voice, la Suite, tous les samedis après The Voice. revoir les replay, extraits, bonus sur MYTF1.