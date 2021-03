The Voice 2021, la Suite - Battles (Emission 8)

Premier Late show de la saison pour cette nouvelle phase de la compétition : les battles. Débriefing de la soirée, moments forts, et débats entre es coachs après un désaccord entre Amel et les autres coachs à propos de la battle Yannick Schessel VS Silvio Ilardo. The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.