The Voice 2021, la Suite - KO (Emission 11)

Pour cette première soirée des KO, Nikos Aliagas accompagné des quatre coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine font débriefer de ce prime time, dans un late show à l'américaine. Pour cette soirée, les huit talents de Marc Lavoine et d'Amel Bent se sont succédé sur la scène de The Voice. Un moment très compliqué pour les talents et les coachs, obligés de se séparer de la moitié de leur équipe. Et ce n'est jamais sans émotion.