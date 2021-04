The Voice 2021, la Suite - KO (Emission 12)

Pour ce dernier late show des KO, deux invités prestigieux : Camille Lellouche et Vincent Niclo. Ils viendront nous présenter leur dernier titre. Et toujours le debrief du prime où les talents de Vianney et Florent Pagny se sont succédé. The Voice, tous les samedis à partir de 21h05.