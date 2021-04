The Voice 2021, la Suite - Battles (Emission 9)

Pour ce deuxième late show des battles, Nikos et nos quatre coachs débriefent de cette nouvelle soirée. Ils expliquent leurs choix, leur vol de talents, trois durant cette soirée de battle et parfois leurs désaccords. En fin d'émission, Antoine Délie, talent finaliste de la dernière saison, viendra présenter son premier titre. The Voice, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.