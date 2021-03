The Voice 2021 – L'anecdote très personnelle qui a empêché Amel Bent de buzzer...

Elle le répétait pourtant en boucle durant la prestation de ce talent. "Les gars, je vais y aller". Mais Amel Bent n'a pas buzzé. Pourtant, Lydia, fan d'Amel Bent, avait mis toutes les chances de son côté pour la séduire en choisissant un titre interprété lors d'un de ses concerts live : "A ma manière" de Dalida. Et c'est une histoire très personnelle liée à sa maman qui a bloqué notre coach - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.