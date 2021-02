The Voice 2021 – Lara Bou Abdo chante "Li Beirut" de Fairuz

Lara Bou Abdo tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Fairuz : « Li Beirut ». Lara vit à Beyrouth. A l’âge de 11 ans, elle se découvre une passion pour le chant et soutenue par sa famille, elle prend des cours et participe à de nombreux concerts au Liban. Après l’explosion qui a touché son pays en Août dernier, Lara prend conscience qu’il faut aimer la vie, vivre chaque jour sans aucun regret. Et grâce à la musique, elle arrive à exprimer le traumatisme vécu par tout un pays. Ce soir, sur le plateau de The Voice, la jeune fille va interpréter une chanson en hommage à son pays et veut faire passer un message : « le Liban va se relever » - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.