The Voice 2021 - Le parcours de Niki Black - Team Amel

C'est l'un des deux talents de la Team Amel Bent cette saison. Niki Black accède aux grands shows en direct. Découvrez ou redécouvrez les prestations de la plus françaises des américaines. The Voice, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1