The Voice 2021 - Le parcours de Tarik - Team Marc Lavoine

Il ne devait pas participer aux émissions en direct. Mais le hasard fait bien les choses et Tarik fait bien partie des 8 talents encore en compétition. Découvrez et redécouvrez les prestations du premier slameur de l'histoire de The Voice. The Voice, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1