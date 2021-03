The Voice 2021, le Prime - Auditions à l'aveugle (Emission 6)

Déjà l'avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison de The Voice. Nos coachs ont déjà bien rempli leur panier de nouveaux talents. A l'issue de cette nouvelle soirée, trois nouveaux talents ont rejoint la Team Amel Bent : Marvin, le rugbyman, Elise, la gymnaste et Julien le ténor. Avec 13 talents sur les 14 minimum requis, la coach peut encore accueillir un talent. Florent Pagny, quant à lui, n'a ajouté qu'un seul talent à son équipe déjà bien remplie : Silvio Ilardo. A l'issue de ce prime, il lui reste deux talents à accueillir. Tout comme Marc Lavoine qui cumule 12 talents grâce à Charlotte et Clara Polaire recrutées ce soir. Vianney, le petit nouveau, brise toutes les règles ce soir en ajoutant quatre talents : Aimée, Nico, Stellia Koumba et Anaïd. B. Au total, Vianney accueille 15 talents. Une battle à trois est déjà en perspective.