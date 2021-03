The Voice 2021, le Prime - Auditions à l'aveugle (Emission 7)

Ce soir, c’est la dernière soirée des auditions à l’aveugle de la saison. Il reste encore quelques places dans les équipes de nos quatre coachs. Depuis le début de la saison, nos coachs ont vu une centaine de talents. Et de semaine en semaine, Le taux d’exigence a grimpé d’un cran. Cependant, même si les places restent chères à la veille des premières battles, les envies de nos coachs sont tellements différentes qu'elles permettent tous les espoirs pour les derniers talents. Replay de The Voice du 20 mars 2021. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1