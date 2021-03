The Voice 2021, le Prime - Battles (Emission 8)

Place aux Battles «nouvelle génération» pendant lesquelles tout peut arriver. Chaque coach va opposer deux talents de son équipe, sur une chanson qu’il aura choisi au préalable. A la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un talent qui sera qualifié pour l’étape des K.O. Cette étape est redoutée par les talents puisqu’il faut à tout prix éviter l’élimination.Mais attention, cette saison offre une nouvelle chance pour le talent non retenu de continuer le concours avec le retour du vol de talents ! En plus de leur coach, les talents vont avoir la chance de travailler avec neuf artistes emblématiques de la chanson française. Florent Pagny aura à ses côtés deux artistes populaires et talentueux : Patrick Fiori, coach historique de The Voice Kids et Calogero.Amel Bent sera entourée de Zaho, chanteuse à la voix soul r'n'b, et Vitaa et Slimane, duo incontournable de la variété française.Récemment promu artiste de l’année aux dernières Victoires de la musique, Benjamin Biolay et Vald, l'un des artistes les plus insaisissables du moment, ont répondu à l’invitation de Marc Lavoine.Et Vianney coachera avec Véronique Sanson à la carrière discographique autant que scénique bien remplie et Patrick Bruel, un amoureux des mots et de la musique.