The Voice 2021, le Prime - Battles (Emission 10)

C'est la dernière soirée des Battles. C'est la dernière ligne droite avant les K.O. Le niveau des premières battles à créer la surprise. Il y a eu des choix compliqués et donc des départs plus douloureux que d'autres. Pour cette dernière soirée des battles, il faudra encore décider. Il faudra partager avec toujours la règle du talent volé. Vous êtes prêt ? On a encore plein de Duos / Duels à vous présenter. The Voice, tous les samedis à 21h05. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.