The Voice 2021, le Prime - Battles (Emission 11)

La compétition monte d’un cran avec l’épreuve redoutable et redoutée par les talents mais également par les coachs : les fameux K.O.Sur les huit talents que compte chaque équipe, seuls quatre talents seront qualifiés pour les Cross-Battles. Les règles sont simples : tous les talents d’une même équipe vont se succéder et performer sur la scène de «THE VOICE» sur une chanson de leur choix ! Le coach devra alors prendre une décision immédiate : soit il buzze et qualifie le talent pour les Cross-Battles, soit il n’est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour son talent. Pour cette première soirée, place aux talents de Marc Lavoine et Amel Bent. Quels choix vont-ils faire ? ?? Quels talents vont assurer et ainsi se qualifier pour la suite ?