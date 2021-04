The Voice 2021, le Prime - KO (Emission 12)

Pour cette dernière soirée des KO, Vianney et Forent Pagny vont devoir sélectionner et donc se priver de 4 de leurs 8 talents. Une étape délicate pour les coachs tant ils se sont attachés à leurs talents... Et aux talents des autres. Dans l'équipe Vianney on retrouve : Aimée, Mentissa, Julien, Youssef, Kay, Angelo et Paul'O.Et dans l'équipe de Florent Pagny : Giada, Marghe, Marie, Silvio, Stellia Koumba, Edgar et Azza. The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Revoir tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.