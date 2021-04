The Voice 2021, le Prime - Battles (Emission 9)

Deuxième soirée des Battles. Une soirée, une nouvelle fois placée sous le signe des surprises. Lors de la première soirée des Battles, samedi dernier, 3 talents ont été sauvés. Stellia, Alexis Roussiaux et Luc Laversanne. Mais leur place est fragile. Les coachs ont toujours le droit de buzzer pour sauver d'autres talents. Ce soir, place aux nouveaux talents qui ont marqué les auditions à l'aveugle. Arthur, Anik, Vanina, Edgar, Tarik, Jaja ou Louise Mambel. The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.