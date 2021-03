The Voice 2021 - Le récap de la Team Amel Bent

Quand on aime, on ne compte pas. Et c’est une grande première dans l’histoire de The Voice, notre coach se retrouve à la tête d’une équipe de 16 talents au lieu des 14 minimum requis. Pour l’étape suivante, elle pourra compter sur Wahil, Nicolas, Jaja, Malaïka, Robin, Lara Bou Abdo, Elodie J, Cyprien, Niki Black, Sonia, Marvin, Elise, Julien, Otta, Camille et Jessie Will. Amel Bent se dirige donc vers deux battles à trois.