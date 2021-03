The Voice 2021 - Le récap de la Team Florent Pagny

Avec Chiara, Florent Pagny a désormais atteint le minimum requis de 14 talents pour composer son équipe avec Guiada, Margue, Marie, Vanina, Eolya, Azza, Tom Ross, Yannick Schessel, Pottok on the sofa, Edgard, Canta Diva, Silvio Ilardo, Manon Cruz. Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1