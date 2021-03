The Voice 2021 - Le récap de la Team Marc Lavoine

Découvrez les 14 talents que Marc Lavoine à choisi pour poursuivre l'aventure. Arthur, Margaux, Tarik, Jim Bauer, Louise Mambel, Anik, Alyah, Luciano Cado, Luc Laversanne, Quentin Malo, Charlotte Elizabeth, Clara Polaire et les petits derniers Zaccharie Dolce et Robin Baron. Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1